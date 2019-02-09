泰王批姊參選總理　烏汶叻公主Instagram「出po」謝外界支持

泰國3月24日舉行大選，泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）周五（8日）公布，烏汶叻公主（Princess Ubolratana）將競逐總理一職，不過泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當晚頒布王室法令阻止，指王室成員不應該參與政治，姐姐參選並不恰當，而且違反憲法。 公主面對親弟發出諭令後，她周六（9日）清晨首度透過個人Instagram帳戶發文，感謝所有人民的愛和支持。

泰國全國電視周五晚上讀出泰王哇集拉隆功頒布的王室法令，指「高級王室成員參與政治體制，無論如何都是違反古代王室禮儀和國家習俗和文化，是被視為極不恰當的行為」。

公主周亦清晨6時在Instagram發文說，「我感謝所有泰國人民，謝謝你們給我的愛、包容和支持。無論未來會發生什麼事，我都要一次又一次發自內心向你們說謝謝！」

她在照片的附註中寫道，我想看到泰國持續進步，成為受國際社會尊敬的泱泱大國；我想看到泰國人民有更多機會、享有基本權利，並擁有快樂和幸福。我想再次謝謝你們，祈願國家好運、人民幸福。她在文末加上標籤「#我愛你」。

泰國公主選總理：烏汶叻公主2月8日晚上在個人Ig「出po」，感謝外界支持。（烏汶叻公主Instagram帳戶）

公主從政 泰國首見

烏汶叻公主周五強調自己已放棄王室頭銜，是一個平民，沒有任何特權，並希望帶領國家邁向繁榮。

美聯社指出，烏汶叻公主與泰王關係親厚，很難想像她會在未事先得到弟弟的批准下公布參選。泰王在法令上承認，姐姐已經放棄正式王室頭銜，並稱讚她參與慈善工作贏得她家人和泰國人民的愛，但強調泰國憲法規定，國王及他身邊王室成員都應該遠離政治。

現年67歲的烏汶叻公主是泰王的長姊，推舉她參選的政黨「泰護國黨」（Thai Raksa Chart Party，前譯「泰愛國黨」）是流亡海外前總理他信（Thaksin Shinawatra）所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）分支。她宣布參選的消息令舉國為之哄動。

烏汶叻公主1972年放棄銜頭下嫁美國人彼德・拉茲・詹森（Peter Ladd Jensen）。兩人育有3名子女，惟在1988年離婚。她2001年遷回泰國居住。泰國民眾以至官方一直仍然以王室待遇禮待她。如今她的銜頭是Tunkramom Ying，意思是「攝政王后的女兒」（Daughter to the Queen Regent）。

（綜合報道）