【太空競爭】俄羅斯擬2031年首次載人登月　NASA設新目標

俄羅斯衛星通訊社周六（9日）引述俄羅斯中央機械製造研究所（TsNIIMash）文件稱，俄國預計2031年完成首次載人登陸月球計劃。另一邊廂，美國太空總署（NASA）署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）周五（8日）表示，NASA除了要把太空人送上月球和火星，還要讓他們在那裏停留更長時間。

俄羅斯中央機械製造研究所文件稱，今次任務目標是把太空人送上月球，並圍繞他們在月球上的活動進行相關的練習，以及完成俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）設定的任務。

俄方計劃讓太空人2033年乘坐可以在月球表面行駛的車輛進行長途旅行，展開科學研究和機器人系統測試。當局2034年會着手建設第一個月球基地。

美國太空總署署長布里登斯廷在一篇文章中詳細闡述NASA的崇高目標，即除了讓太空人重返月球和去火星，還要讓他們在那裏待上更長的時間。

他在「智謀者」網站（Ozy）發文道：「作為NASA的終身支持者，我很高興能再次談論將人類送上月球的話題。但對某些人來說，重返月球意味我們把50年前做過的事情再做一遍。我想說清楚，這並非我們的願景。」

布里登斯廷續指，NASA將帶着新技術和新系統前往月球，探索更多地表位置，「我們這次將在月球停留」。

（綜合報道）