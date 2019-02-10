【中美貿易戰】美媒：華府或延長3月1日談判期限

撰文：高源樺
最後更新日期：
中美貿易戰90日休戰期3月1日屆滿，若雙方在此之前仍未能達成協議，美國將對2000億美元的中國產品加徵關稅。消費者新聞與商業頻道（CNBC）記者亞韋爾（Eamon Javers）上周五（8日）透露，華府可能會延長談判期限。
美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2018年12月1日於阿根廷會晤期間，同意停止互徵新關稅，爭取在3月1日前達成貿易協議。雖然特朗普上周四（7日）確認，不會在談判期限前與習近平會面，但兩人會通電話。
亞韋爾上周五於Twitter貼文稱：「一名白宮高官告訴我，中美談判期限可能會發生改變：『我不知道3月1日會發生甚麼情況，現在這個日期還是有效，但只是現在，它有可能在兩國領袖電話交談後改變』。」
這位白宮官員續指，如果美國認為談判取得重大進展，有可能會延長這一限期。
A senior administration official tells me the March 1 China tariff deadline could move: "I do not know what is going to happen to the March 1 deadline. Right now it is in place. But that is right now,” the official said. “It could change via telephone."— Eamon Javers (@EamonJavers) 2019年2月8日
中美周四至周五（14日至15日）會在北京舉行第三輪貿易談判，會談將聚焦知識產權問題。美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）周一會先與中方官員舉行副部長級會談。
（美國之音／中央社）