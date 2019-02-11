西班牙爆發大型示威　抗議政府向加泰羅尼亞獨派妥協

西班牙首都馬德里周日（10日）爆發大型示威。右翼份子批評首相桑切斯（Pedro Sanchez）計劃與加泰羅尼亞獨派份子對話，向他們妥協。示威者要求桑切斯下台，並提前舉行大選。

示威者聚集於哥倫布廣場（Colon Square），高呼「西班牙萬歲」等口號，又要求桑切斯下台。（美聯社）

保守派反對黨人民黨（People's Party）和中間偏右的公民黨（Citizens）舉辦集會，抗議政府與加泰獨派對話，並獲其他右派政黨包括民聲黨（Vox）支持。據警方估計，共有4.5萬人出席集會。

人民黨領袖卡薩多（Pablo Casado）形容，桑切斯政府的時代已過去，呼籲選民於5月的歐洲議會選舉和地方選舉用選票懲罰桑切斯所屬的工人社會黨（Socialist）。

示威者聚集於哥倫布廣場（Colon Square），高呼「西班牙萬歲」等口號，又要求桑切斯下台。政府計劃就加泰危機召開圓桌會議，並於上周二（5日）提議委任特使與各政黨討論加泰問題。示威者批評政府的做法等同向加泰獨派妥協。

中央政府和加泰獨派之間的談判進展亦未如理想。副首相卡爾沃（Carmen Calvo）上周五（8日）指，加泰獨派堅持將公投納入談判議程，但馬德里不會接受。

桑切斯在2018年6月就任首相，任期原定於2020年結束。桑切斯目前需要得到加泰獨派支持，方可獲國會通過財政預算案，如預算案最終遭否決，將為桑切斯加添下台的壓力。

（路透社／美聯社）