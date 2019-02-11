美兩驅逐艦駛進南海爭議水域　中國外交部表達強烈不滿

美國第7艦隊發言人杜斯（Clay Doss）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，兩艘美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）及「普雷貝爾號」（USS Preble）周一（11日）駛入南海，稱這是「航行自由」行動的一部分。 中國外交部發言人華春瑩同日主持例行記者會，回應記者有關提問，稱中國堅決反對美國的做法。

杜斯接受CNN訪問時表示，「（兩艘驅逐艦進入南海的）目的是反對過度的海洋權利主張，及維護國際法賦予的、自由在航道航行的權利。」他說美海軍所有行動都符合國際法，以及展示美國會在任何國際法許可的地方飛行、航行及運作。

華春瑩就此回應，指兩軍艦未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁和美濟礁鄰近海域，中國海軍依法對美艦進行識別查證，並且予以警告與驅離。她指美國軍艦有關行為侵犯中國的主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。中國對此表示強烈的不滿和堅決的反對。

她說中國對包括仁愛礁、美濟礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國一向尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由。但是堅決反對任何國家假借航行與飛越自由之名，損害沿岸國主權和安全。

華春瑩還強調，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海形勢是和平穩定的，並且在持續地向好反映。在這樣的情況下，美方執意在南海挑起事端，製造緊張，破壞南海的和平穩定是不得人心的。中方敦促美方立刻停止此類挑釁行動，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。中方將繼續采取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，維護南海的和平穩定。

（中國外交部）