共同社：聯合國安理會加速批准對朝鮮人道援助制裁豁免申請

共同社周一（11日）報道，聯合國安理會朝鮮制裁委員會正加速批准豁免制裁對朝鮮實施人道主義援助的手續，加上美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩將在2月27至28日到越南首都河內舉行首腦峰會，報道相信美國等聯合國安理會成員國對朝鮮的態度開始軟化，希望以放寬援助敦促朝鮮在無核化談判中讓步。

聯合國安理會自2017年對朝鮮分階段加強制裁，但朝鮮制裁委員會自2018年10月起批准聯合國兒童基金會（UNICEF）及加拿大非政府組織等提出的10項人道主義豁免請求，當中8項已在2019年通過，豁免申請獲批速度加快。

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）引述消息指，美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）1月告知援助相關人士，稱將對人道主義援助訪問朝鮮的美國人解除出入境限制；安理會制裁委員會亦暗示會加快豁免請求的審查速度，這些舉動被視為敦促朝鮮在無核化談判中讓步。

報道指出，制裁決議明確表明無意對朝鮮平民造成不利的人道主義影響，朝鮮自2018年態度開始好轉，放棄核試或發射導彈，所以認為應順暢實施朝鮮人道主義援助的觀點在安理會中擴大，並已超出中俄等友好國家的範圍。

（共同社）