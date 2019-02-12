蓬佩奧警告勿與中俄合作　匈牙利外長反駁稱「虛偽」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（11日）抵達匈牙利布達佩斯展開中歐訪問行程，期間與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）舉行聯合記者會，兩人言辭針鋒相對。 蓬佩奧會上警告匈牙利不要與中國和俄羅斯合作，西亞爾托回應稱，與中俄合作不影響匈牙利作為可靠的盟友，更反指把兩國與匈牙利的關係挑出來指摘是「虛偽」。

蓬佩奧表示，他向西亞爾托表達與中國合作的風險，指與北京合作往往會附帶條件，令匈牙利在政治和經濟層面上都會負債纍纍。他又警告盟友不要使用中國電信公司華為公司生產的設備，否則美國將「比較難與他們合作」。

蓬佩奧又表示，不能讓俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）離間北約（NATO）盟友。他又稱，從歷史上可清楚認識到，俄羅斯不會跟擁有自由和主權以及相對細小的國家成為朋友。

西亞爾托表示，如果某些國家花時間干預別國內政，世界不會變得美好。他稱，與中國或俄羅斯合作並不影響他們作為北約的可靠盟友。

西亞爾托指出，他向蓬佩奧表示在歐洲政治角力場上存在巨大的虛偽（enormous hypocrisy）和政治正確性，他認為應該要把「虛偽」拋諸腦後。

他舉例說，現時與中國電訊公司合作的最大歐洲承包商是來自英國和德國。他指出，不是匈牙利或中歐國家參與俄羅斯「北溪二號天然氣管道」（Nord Stream 2）的合作；獲邀出席聖彼得堡國際經濟論壇（IEF）的不是匈牙利總理，而是法國總統；與普京一同在俄羅斯能源活動上同上台的是西方能源公司的行政總裁，而非匈牙利公司的領導層。

（綜合報道）