韓媒：特金會或在河內JW萬豪酒店舉行　金正恩2月25日先抵越南

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩的第二次「特金會」，已選定2月27日至28日在越南河內舉行，但尚未公布會談地點。 韓國《中央日報》周二（12日）引述外交消息人士報道，地點可能是河內的JW萬豪酒店。 該報又指，金正恩有意在「特金會」前先在越南進行國事訪問，預計2月25日便會到訪越南。

報道指，河內JW萬豪酒店依湖而建，只要封閉入口就可以與外面世界隔絕，有利保安工作。且該酒店過去也曾多次接待國家領袖，包括2016年美國總統奧巴馬和2017年中國國家主席習近平訪問越南時，都曾下榻該處，韓國總統文在寅2018年訪問越南也是入住這間酒店。

第二次特金會：越南國家會議中心也是候選地點之一，圖為2016年美國總統奧巴馬到該中心演講，吸引大批民眾到場。（視覺中國）

但報道也指，除了這間酒店外，越南國家會議中心也是候選會談地點之一。這中心過去曾舉辦2006年亞歐峰會等國際會議，但缺點是場館四方都設有通道，不利保安工作。

報道又稱，幾間金正恩可能會入住的酒店，近日都停止接受在會談日期前後幾天的客房預訂，包括朝鮮大使館附近的河內美利亞酒店（Melia）、越南主席府附近的泛太平洋酒店和中世紀風格的杏子酒店（Apricot Hotel）等。

第二次特金會：韓國媒體估計，金正恩有可能在河內入住朝鮮大使館附近的美利亞酒店（Melia）。（美利亞酒店網站）

金正恩或2月25日抵越南

該報又引述消息人士報道，金正恩已確定在第二次「特金會」前在越南進行國事訪問，預計2月25日便會抵達越南，並會在越南主席宮會見越共中央總書記阮富仲，估計兩人會共進晚餐。

消息人士還指，朝鮮方面仍在制訂金正恩的行程，不僅會訪問河內，也有可能訪問越南北部的經濟中心海防市和下龍灣。

（中央日報）