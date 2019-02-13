【英國脫歐】文翠珊：需要更多時間談判協議　籲議員冷靜面對

英國首相文翠珊周二（12日）到國會交代脫歐談判的最新進展。她呼籲議員冷靜面對和保持信心，並指需要更多時間談判出一份歐盟和英國國會均能接受的脫歐協議。 在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）則批評，文翠珊只是在浪費時間，勒索議員支持脫歐協議。

文翠珊向國會表示，現時談判處於關鍵階段，需要冷靜面對，爭取下議院對協議所要求的改變，並如期脫歐。她強調，透過修訂愛爾蘭「補底方案」，改善勞工權益和環保問題，加重國會於下階段談判的角色，相信能夠達成一份議會支持的協議。

郝爾彬回應指，文翠珊只是在浪費時間，留待最後關頭時，勒索議員支持一份充滿缺陷的脫歐協議。他批評文翠珊的做法不負責任，玩弄國民的工作、英國經濟安全和行業的未來。惟文翠珊反駁稱，脫歐進展未如預期的責任是在於國會不支持協議。

歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周一（11日）重申，歐盟不會重啟英國脫歐協議談判。他促請文翠珊考慮接納工黨的建議，與歐盟建立永久關稅同盟，突破現時僵局。

距離脫歐期限3月29日尚餘不足兩個月，惟前景仍未明朗。英國《太陽報》周一報道，多名政府內閣成員相信，文翠珊準備在2019年夏天辭職，以保留發言權，阻止前外相約翰遜（Boris Johnson）登上首相之位。惟文翠珊發言人周二否認有關報道。

（路透社）