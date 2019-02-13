【中美貿易戰】特朗普：考慮押後3月1日談判期限

中美周四至周五（14日至15日）於北京召開高級別貿易談判。美國總統特朗普周二（12日）表示，考慮稍為押後3月1日談判期限，但明言不希望這樣做，並指期望與中國國家主席習近平會面敲定協議。

特朗普出席內閣會議時向記者表示，如果中美雙方接近達成協議，或者會考慮延長談判期。他又指，美方在談判上表現很好，形容談判團隊龐大。

特朗普和習近平於阿根廷會面後，雙方同意為貿易戰定下90天休戰期，並將於3月1日屆滿。如期限前中美仍未達成協議，美國將向價值2000億美元的中國商品調高關稅，由10%增至25%；而中國亦會向價值600億美元的美國商品調高關稅，作為報復措施。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二已抵達北京，準備在周四和周五與中國國務院副總理劉鶴展開高級別貿易談判。

萊特希澤抵達北京下榻的酒店時沒有回應記者提問。姆努欽則表示，他們期待貿易談判的幾個重要日子。他們將與中方官員會面，預料談判重點是美方要求中方進行經濟結構改革，解決保護知識產權和產業補貼等問題。

劉鶴1月30日至31日率領中方代表團前往華盛頓出席貿易談判。會後，特朗普接見劉鶴，中方向特朗普轉交來自習近平的信件，邀請特朗普再次與習近平會面。劉鶴亦親口確認，中國會向美國增購500萬噸大豆。

（路透社）