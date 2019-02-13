批前朝民主黨政權是「惡夢」　安倍晉三發言捱轟

日本首相安倍晉三周日（10日）在自民黨大會演說中，以「惡夢」形容前民主黨政權，引起爭議。除惹來在野立憲民主黨的反擊，亦引起黨內部分人員不滿。

安倍晉三在周日（10日）自民黨大會呼籲團結時，提及2007年參議院選舉時的話題。安倍表示，「自民黨的失敗令政治失去穩定，讓有如惡夢般的民主黨政權誕生，我們不能回到那個時代」。

安倍發言惹來前民主黨的繼承政黨、即立憲民主黨不滿。立民黨黨魁枝野幸男反駁指現在日本情況一直在惡化，這不是惡夢而是現實，同時要求安倍撤回發言。前民主黨、現自由黨代表小澤一郎揶揄稱，「對安倍而言可能是他的惡夢，應要再讓他看多次。」

安倍發言亦惹來黨內不滿，自民黨前幹事長石破茂表示不明白安倍為何要批判前政權，稱「批評別人以顯得自己很正確」的做法並不妥當。

事件亦造成繼厚生勞動省造假後，在國會上爭辯的話題。在周二（12日）舉行的國會上，安倍一度遭立民黨等在野黨追擊。

2006年安倍首度出任首相，但當時自民黨民望已不斷下跌，2007年參議院選舉遭民主黨大敗，同年安倍潰瘍性大腸炎復發，辭任首相職位。2009年眾議院選舉自民黨未能扭轉頹勢，失去最大黨席位，實現政權更迭。

（綜合報道）