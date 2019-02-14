斯里蘭卡事隔近半世紀後恢復死刑　政府登廣告聘劊子手

斯里蘭卡為打擊國內毒品泛濫問題，決定學習菲律賓重啟近半世紀以來的死刑。在總統西里塞納（Maithripala Sirisena）的指示下，政府周一（11日）在報章上刊登廣告，招聘劊子手。

總統西里塞納在1月訪問菲律賓後，回國宣布要恢復死刑，打擊日益猖獗的犯毒罪行。（視覺中國）

斯里蘭卡總統西里塞納上周四（7日）在國會上，宣告「會在未來數個月，積極執行死刑」，決定就犯下嚴重罪行及毒品罪行判處最高刑罰。司法部亦表明已準備恢復死刑的準備，絞刑台修葺如新，隨時可問吊。

極好道德質量 堅韌精神能力

斯里蘭卡最後一次執行死刑是1976年，之後廢除死刑。不過最近愈來愈猖獗的犯毒及衍生罪行令政府煩惱，2017年當局撿獲1500公斤海洛英，斯里蘭卡恐成印太地區犯毒轉運站。

為解決問題，政府決定效法菲律賓───以鐵腕制裁毒品，恢復已停止43年以來未曾執行的死刑。政府現正在全國報章刊登廣告，招聘劊子手。招聘條件為18至45歲，有「極好道德品質」和「堅韌精神能力」，月薪36,310盧比，即若4000港元，較當地政府工平均薪金高。

總統西里塞納在1月訪問菲律賓，與總統杜特爾特會面，有分析指西里塞納是受杜特爾特影響。菲律賓自杜特爾特上任總統後，發動「毒品戰爭」，允許警方及士兵當場處決拒捕或反抗的販毒分子。

（綜合報道）