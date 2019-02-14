韓國議長題字贈佩洛西　韓媒斥不懂禮數　何謂「萬折必東」？

韓國國會議長文喜相和多名黨領袖訪問周日（10日）起訪問美國一周，他周二（12日）與美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi ）會面，文喜相即席揮毫，寫下「萬折必東」書法捲軸贈予對方，寓意朝鮮談判雖然一波多折，但最終必會解決。 文喜相一番心意卻惹起國內爭議，有韓國傳媒認為這四字有「表忠」意味，而且上款直呼佩洛西姓氏，不懂禮數，呼籲佩洛西歸還這份禮物。

韓國因為「萬折必東」引發爭議已不是首次。2017年時任韓國駐華大使盧英敏向中國國家主席習近平遞交國書時同樣寫下這四字，被韓媒批評對華過分「禮待」。

「萬折必東」出自《荀子》的《宥坐篇》，原意為「河流不論有多曲折，最後都東流入海。」比喻事物不管如何波折，總要按着應有的規律發展。

後來這四個字的含義有所演變，《韓國時報》評論指出，這四字亦有「諸侯向天子表忠誠」之意，因為在朝鮮時期發生壬辰倭亂後，當時的朝鮮國王曾用「萬折必東 再造藩邦」感謝過明朝的援軍，以表朝鮮對明朝不變的忠心。

《韓國時報》評論認為，韓國不應該以弱勢姿態對待中國，對待佩洛西亦然。另外報道又指出，文喜相在捲軸寫上「親愛的佩洛西」（Dear Pelosi），是於禮不合，應該加上「議長」或「議長女士」，或根本不應該寫，因為捲軸一般不會加「上款」。

《韓國時報》評論指出，韓國國會議長文喜相贈送「萬折必東」書法捲軸予美國眾議院議長佩洛西，是於禮不合以及發放錯誤政治訊息。（Facebook截圖）

（綜合報道）