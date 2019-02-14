紐約「假槍」行劫案　警開42槍　同袍遭擊斃

美國紐約周二（12日）發生一宗懷疑持械行劫案，8名警員在行動中合共連開42槍，但其中一名警員在混亂間心口中槍身亡，事件亦導致匪徒和另外一名警員受傷。

不幸中槍身亡的是42歲警員西蒙森（Brian Simonsen），任職19年。他是自2017年7月以來首個在執勤期間死亡的紐約警員。

警方表示，當時身穿便衣的西蒙森和另一名警員戈爾曼（Matthew Gorman）當日晚上約6時首先接報到場，指紐約皇后區一間電信商店舖內，一名男子持槍脅持兩名職員。隨後數名警員陸續抵達現場，當匪徒從店內房間步出，西蒙森等人撤出店舖之際，槍擊便從門口附近爆發。

↓匪徒行劫畫面↓

Sources identify Christopher Ransom as suspect in phone store hold-up where #NYPD detective killed and sgt shot . Here he is on security camera in connection with another phone store stick-up in January. Sought in connection with a series of similar holdups. #101WINS pic.twitter.com/ZvdA5KO8RH — Juliet Papa (@winsjuliet) 2019年2月13日

警員向店內連開42槍，在混亂之間西蒙森胸口中槍，送院不治。戈爾曼則腿部受傷，匪徒亦身中多槍重傷。暫時未知何人擊中西蒙森。

警方表示，匪徒是27歲的慣犯蘭瑟姆（Christopher Ransom），他當時正手持假槍行劫。他自2011年起曾被捕11次，涉及19宗打劫罪，曾經入獄和被通緝，亦曾被轉介自精神病房。他現在被控謀殺、行劫、襲擊和嚴重誤殺等罪行。

紐約槍擊：紐約警方在醫院門外列隊，向西蒙森的遺體致敬。（美聯社）

（美聯社／路透社）