【新聞教室】為建圍牆頒緊急狀態令　民主黨能控告特朗普什麼？

美國總統特朗普宣布將頒布緊急狀態令，民主黨揚言，一旦對方頒布緊急狀態令興建圍牆，將會提出訴訟。但若真的成為法律訴訟案件，民主黨會否有勝算，內容又將是什麼？

特朗普聲稱美墨圍牆可以有效解決毒品問題，並稱美墨邊境很危險。（視覺中國）

根據聯邦法律，總統可以在頒布緊急狀態令後動用部分資金，而無需經過國會審議。有分析指特朗普有意調動美軍陸軍工程項目的撥款，動用軍隊興建圍牆，因為撥款項目高達數百億美元，足夠應付圍牆開支。

民主黨可在華盛頓地區法院提出訴訟

若特朗普頒令後，調動國會已通過用在個別工程項目的撥款資金，民主黨便可以自身憲法權利受侵害為由提出訴訟。情況有如前奧巴馬政府年代，共和黨向奧巴馬倡議的醫保方案提出訴訟一樣。2015年華盛頓地區法院裁定，若行政部門可以迴避撥款程序使用資金，那麼「憲法結構將會崩潰，眾議院的作用變得毫無意義。」

此裁決可以套用作今天狀況，因此民主黨若向特朗普提出訴訟，相信會選擇在華盛頓地區法院提出。

即使撥款成功，特朗普亦需面對來自民間的阻力。（路透社）

訴訟可基於兩點

民主黨提出的訴訟可能基於兩點，第一：民主黨可以爭拗「美國並非處於緊急狀況，緊急狀態令並非解決邊境圍牆僵局方法」。自1976年美國頒布國家緊急法案（NEA）以來，頒布的緊急狀態令主要針對美國受到其他國家、恐怖份子、天災或疫情威脅，如2001年發生的「911」襲擊事件，這都甚少受到強烈質疑。

不過因美國「沒有法律標準判斷是否出現緊急狀況」，以上爭論可能沒有答案。因此民主黨可以就第二點反駁：「聯邦法律賦予調動資金的權力，並不適用於興建圍牆」。皆因緊急狀態令並不賦予總統特別權力，而是在頒布緊急狀態令後，引用其他單獨的聯邦法律給予總統特別權力。因此民主黨可以就特朗普引用的聯邦法律，個別提出訴訟。

例如軍事工程資金是用於當國家發生戰爭時，把資金用在建築軍事防禦工事上。民主黨可爭拗美墨邊境局勢並非處於戰爭狀態，並不影響國家安全。

民間個人及組織亦可提出訴訟

另一方面，除民主黨外，其他個人及團體也可就特朗普興建圍牆個別提出訴訟。如特朗普動用的是防災資金，受影響的州政府可提出訴訟；個別環保組織亦可以就興建圍牆威脅當地生態及棲息地，向特朗普提出訴訟；圍牆所經之地的土地擁有者也可提出訴訟，要求賠償。

也就是說，撥款能否獲得通過需要面對民主黨或資金來源者的訴訟威脅，而即使成功取得撥款，也需面對來自民間的阻力。