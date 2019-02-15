FBI前副局長爆料　指司法部高官曾商議叫彭斯踢走特朗普

美國聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱布（Andrew McCabe）2018年在退休前兩日被革職，他周四（14日）受訪時透露，司法部官員曾商議要求副總統彭斯（Mike Pence）及其他內閣成員出手，引用憲法將總統特朗普趕下台。 特朗普同日反擊，批評麥凱布「扮可憐」，指他是國家及FBI的「恥辱」。

報道指，特朗普在2017年5月「閃炒」時任FBI局長科米（James Comey），麥凱布質疑特朗普涉及妨礙司法公正，於是下令調查通俄門的團隊調查特朗普。

麥凱布接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘時事雜誌》訪問，順道為新書宣傳。他指司法部高官亦商議可否說服彭斯及其他閣員，動用憲法第25修正案，將特朗普拉下台。

節目主持佩利（Scott Pelley）說，由科米被炒，到通俄門特別檢察官米勒（Robert Mueller）獲委任，兩件事時隔8天，當中發生好多事，但美國人通通被蒙在鼓裏。

麥凱布又確認曾經有傳司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）曾考慮透過秘密錄音竊聽特朗普的說法。司法部否認麥凱布說法，強調羅森斯坦認為沒有引用第25修正案的理據。

特朗普在Twitter炮轟麥凱布，諷刺對方是科米的「扯線公仔」，卻偽裝為「可憐的小天使」；他又指麥凱布的妻子因競選參議員，收取民主黨人巨款，因此放過前國務卿希拉里（Hilary Clinton），怒批麥凱布是FBI及國家的恥辱。

▼特朗普周四怒斥麥凱布。

Disgraced FBI Acting Director Andrew McCabe pretends to be a “poor little Angel” when in fact he was a big part of the Crooked Hillary Scandal & the Russia Hoax - a puppet for Leakin’ James Comey. I.G. report on McCabe was devastating. Part of “insurance policy” in case I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe’s wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

（綜合報道）