特朗普：奧巴馬曾告訴我幾乎跟朝鮮爆發大戰

美國總統特朗普周五（15日）聲稱，前任總統奧巴馬（Barack Obama）曾經告訴他，差一點就跟朝鮮展開「一場大戰」。不過一名奧巴馬時期高級國安幕僚隨即在Twitter反駁他的說法。

特朗普在玫瑰園見記者，被問到2月底第二次「特金會」的細節時，他再度借奧巴馬吹捧自己制衡朝鮮有功。

他說：「當我上任時，我在橢圓形辦公室與奧巴馬總統會面。我坐在那些漂亮的椅子上。我們本來只有15分鐘談話，但是如你所知，談話最終超出很多倍時間。我問最大的問題是什麼，他說到目前為止是朝鮮。」

他續說，「我不想替他說話，但我相信他會跟朝鮮開戰。我認為他已經準備好開戰了。事實上他告訴我他幾乎要跟朝鮮展開一場大戰。」

特朗普繼續大讚自己，指自從2018年6月跟朝鮮領袖金正恩第一次會面之後，「許多事情已經完成」，與平壤的關係有改善。

奧巴馬的時任高級國安幕僚羅茲（Ben Rhodes）同日反駁，指2016年華府根本沒有瀕臨與平壤開戰，強調突出朝鮮的威脅跟「開大戰」是兩回事。

特朗普同日頻頻提起奧巴馬，他還說奧巴馬不知道什麼原因而獲頒諾貝爾和平獎，認為自己才是實至名歸，更聲稱日本首相安倍晉三曾提名他角逐該獎。

▼奧巴馬前幕僚開腔駁斥特朗普說法，有網民留言呼籲他打電話給奧巴馬，請他公開回應。

We were not on the brink of war with North Korea in 2016. Highlighting the longstanding and widely known threat of North Korea’s nuclear program is very different from saying you’re about to start a big war. — Ben Rhodes (@brhodes) February 15, 2019

（綜合報道）