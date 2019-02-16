特朗普：奧巴馬曾告訴我幾乎跟朝鮮爆發大戰

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美國總統特朗普周五（15日）聲稱，前任總統奧巴馬（Barack Obama）曾經告訴他，差一點就跟朝鮮展開「一場大戰」。不過一名奧巴馬時期高級國安幕僚隨即在Twitter反駁他的說法。

特朗普在玫瑰園見記者，被問到2月底第二次「特金會」的細節時，他再度借奧巴馬吹捧自己制衡朝鮮有功。

他說：「當我上任時，我在橢圓形辦公室與奧巴馬總統會面。我坐在那些漂亮的椅子上。我們本來只有15分鐘談話，但是如你所知，談話最終超出很多倍時間。我問最大的問題是什麼，他說到目前為止是朝鮮。」

他續說，「我不想替他說話，但我相信他會跟朝鮮開戰。我認為他已經準備好開戰了。事實上他告訴我他幾乎要跟朝鮮展開一場大戰。」

特朗普繼續大讚自己，指自從2018年6月跟朝鮮領袖金正恩第一次會面之後，「許多事情已經完成」，與平壤的關係有改善。

奧巴馬的時任高級國安幕僚羅茲（Ben Rhodes）同日反駁，指2016年華府根本沒有瀕臨與平壤開戰，強調突出朝鮮的威脅跟「開大戰」是兩回事。

特朗普同日頻頻提起奧巴馬，他還說奧巴馬不知道什麼原因而獲頒諾貝爾和平獎，認為自己才是實至名歸，更聲稱日本首相安倍晉三曾提名他角逐該獎

▼奧巴馬前幕僚開腔駁斥特朗普說法，有網民留言呼籲他打電話給奧巴馬，請他公開回應。

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（綜合報道）

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