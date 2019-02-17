美商務部汽車關稅報告2月17日出爐　 業界憂再掀貿易戰

美國商務部將在周日（17日）限期前，就應否以國家安全為由向進口汽車徵收關稅，向總統特朗普提出建議以及問題解決方案。 全球汽車業嚴陣以待，擔心這會引爆美國與貿易夥伴的新一輪貿易戰。他們預期報告會斷定進口歐洲汽車威脅美國國家安全，為美國向進口汽車加徵最高25%關稅鋪路，它也成為美國與盟友談判的依據。

路透社引述美國官員周四（14日）稱，美國商務部將於周日（17日）限期前，就應否以國家安全為由向進口汽車徵收關稅，向總統特朗普提出建議，以及提出解決問題的不同選項。

特朗普在收到報告後會有90日時間決定是否實行關稅，預料他在有決定前，不會對外公開報告內容。分析相信，華府可能會對進口汽車徵收與歐盟相當的10%關稅，或是徵收最高的25%稅率，亦有可能只對特定進口車或零件徵稅。

汽車關稅報告：美國若向進口汽車徵收關稅，不但影響歐盟、日本及韓國等全球汽車業界，亦對美國汽車經銷商及消費者產生深遠影響。美國汽車市場上六大品牌，依次序為通用、福特、豐田、快意佳士拿、日產和本田。（視覺中國）

關稅如「七傷拳」 美消費者亦遭殃

若華府向進口汽車徵收關稅，勢必招至盟友報復，引發新一輪貿易戰。這不但影響歐盟、日本及韓國等全球汽車業界，亦對美國汽車經銷商及消費者產生深遠影響。

分析相信，德國保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）、日本萬事得（Mazda）及英國McLaren等無在美國設廠的汽車品牌將大受影響；寶馬（BMW）、平治（Mercedes-Benz）及現代汽車等亦會受一定程度打擊。

美國智庫汽車研究中心（Center for Automotive Research）上周五（15日）報告顯示，若美國向進口汽車及汽車零件加徵25%關稅，最壞情況將導致美國汽車業及相關產業流失逾36.69萬個職位，輕型汽車平均加價2750美元（約2.1萬港元），並令當地每年新車銷量減少逾130萬架。

汽車關稅報告：分析相信特朗普在收到報告後會對進口汽車徵收關稅，亦有可能只對特定進口車或零件徵稅。（路透社）

以國安為名 實為談判籌碼？

特朗普早在2018年5月23日下令商務部，要求商務部依美國國安法《1962年貿易擴張法》中的第232條款，調查進口汽車有否危及國家安全。有關調查原定同年8月結束，但因國會及汽車製造商強烈反對，當局在這個議題上進展緩慢，報告亦延後面世。

事實上，華府並非首次以國安為理由要求商務部作關稅報告。

特朗普2017年4月要求商務部引用相關條款調查進口鋼鐵製品，他在2018年1月11日收到報告，並在3月宣布對進口鋼材和鋁材加徵25%關稅。獲暫時豁免的加拿大、墨西哥和歐盟未能與美國達成共識，在6月起被加徵關稅；特朗普在歐盟反擊後，威脅向歐盟汽車加徵關稅。

汽車關稅報告：歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）2018年7月到訪華盛頓與特朗普會面，二人達成「停火協議」，惟即使如此，歐盟汽車產品或難逃出美國的稅網。（路透社）

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）最後在7月到訪華盛頓與特朗普會面，二人會後宣布貿易戰不會升級，但美方未承諾不會對歐盟汽車徵收關稅；加拿大及墨西哥及後亦成功與華府簽訂《美墨加協議》（USMCA）。

分析相信，美方當時加徵鋼鋁關稅，是想向盟友施壓，迫使他們在談判讓步。特朗普今次再以同一招對準汽車業，業內人士估計，開闢鋼鋁以外的第三條戰線。這份報告將是美國2019年與日本及歐盟等盟友談判的依據，目的是迫使它們在汽車貿易上，做出對美國有利的讓步。

另一方面，USMCA保障加拿大及墨西哥各自享有260萬輛汽車的零關稅，預料兩國可望逃過這場新一波貿易戰，亦意味若日本及歐盟如願意在談判中讓步，美方可能不會徵收關稅。不過特朗普的貿易政策總是難以預料，他上周五（15日）談及考慮延長貿易戰休「停戰期」時再次表示自己喜歡關稅，強調若中美能達成協議，中方就不必付錢。

（綜合報道）