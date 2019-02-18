華為遭西方封殺 　愛立信與諾基亞：有能力確保歐洲5G網絡建設

美國積極呼籲盟友發展5G網絡時不要購買華為設備。多國仍未表態是否跟隨美國抵制華為，但這家中國電訊設備巨頭的競爭對手，芬蘭諾基亞（Nokia）及瑞典愛立信（Ericsson）已紛紛表態，強調能確保歐洲5G網絡建設，並推翻封殺華為會拖慢歐洲5G網絡建設計劃的講法。

德國電信公司（Deutsche Telekom）1月的內部評估報告指出，歐洲各國如果以安全為由，把華為從5G設備供應商的行列中剔除，將會使歐洲推出5G網絡的時間押後最少兩年，在無線網絡的競賽中也會落後中美兩國。諾基亞及愛立信近日相繼表態推翻這個講法。

愛立信行政總裁鲍毅康（Borje Ekholm）上周五（15日）在公司網站表示，歐洲在5G網絡的建設上可能會落後，但這並不是因為歐洲服務提供商無法獲得合適的技術，而是因為缺乏頻譜。他又強調，公司已開始爲用戶建設首批5G網絡。

諾基亞（Nokia）發言人曼根（Eric Mangan）周日（17日）表示，諾基亞有能力將任何用戶的4G設備提升到5G。他又指公司迄今已簽署18項5G商業網絡無線電合約，目前已經在為包括美國在內的客戶建設新的基礎設施。

（綜合報道）