「特金會」關鍵挑戰：朝鮮無核化進展　取決美國會否放寬制裁

第二次「特金會」即將舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩下周三及周四（2月27日至28日）於越南首都河內會面，焦點將落在討論朝鮮無核化的具體措施，以及美國的相應措施。 雙方在放寬制裁上仍存在分歧：華府希望維持對朝鮮實施制裁壓力，朝鮮則希望美方先解除對朝鮮制裁，或提供某種形式的制裁減免。這個矛盾將影響無核化進展，甚至會使談判陷入停滯，令雙方無法達成協議。

特朗普與金正恩2018年6月在新加坡舉行歷史性會面，會後聲明內容僅強調朝鮮將「推進朝鮮半島無核化」，但卻沒有具體的框架。外界將這定義為一次「破冰之旅」，並期望雙方在第二次會面能就無核化提出實際可行方案，以下問題將左右今次「特金會」談判以及無核化的進展。

矛盾一：如何放寬制裁

朝鮮一直希望美國放寬對朝制裁，並在美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）訪朝期間表明，朝鮮是否無核化取決於美方的相應措施。平壤政府亦暗示，這些措施必須包括某種形式的制裁減免以及安全保障。

金正恩2019年1月1日發表元旦講話已表明無核化的承諾，並促請美國就無核化進程採取相應措施。但他同時警告，如華府誤判自己的耐性，堅持對朝實施制裁，朝鮮將無可避免地會「另尋出路」，暗示如果華盛頓對平壤「企硬」，他們可能會放棄談判，重回發展核武與核試的舊路。

華府對此的態度似乎已經軟化，可能會接受金正恩提出以行動換行動的方式，當中包括解除部分制裁，以換取凍結朝鮮的核武及導彈生產。

矛盾二：完全無核化

外界擔心，華府很難確保平壤政府在凍結生產核武後，會銷毀已擁有的核武，這是由於兩國在「朝鮮半島完全無核化」的觀點上仍有出入。

美國認為無核化意味朝鮮單方面放棄所有核武器庫，並允許國際核查員檢查；朝鮮則希望美國採取「對等」措施，把可以威脅平壤的核武裝力量撤走。

不少分析相信，除非朝鮮政權感到安全，否則金正恩不會放棄核計劃，這些安全保障包括宣布結束韓戰。特朗普上周五（15日）則在白宮表示，對於朝鮮的無核化談判，他並不着急，只要沒有試驗導彈就可以。

（綜合報道）