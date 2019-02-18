【英國脫歐】7名工黨議員不滿郝爾彬　宣布退黨

英國工黨因該國脫歐問題陷入分裂。7名工黨議員周一（18日）宣布因不滿黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）處理脫歐事宜方式而退黨。其中一名退黨議員萊爾（Chris Leslie）說「工黨已被強硬左派的政治機器挾持了」。

7名退黨的工黨議員是烏穆納（Chuka Umunna）、伯傑（Luciana Berger）、萊爾、安傑拉・史密斯（Angela Smith）、加皮斯（Mike Gapes）、舒克（Gavin Shuker）及科菲（Ann Coffey）。他們今後會以「獨立小組」（The Independent Group）成員的身份坐在國會議事廳。分析估計他們此舉會引發另一波退黨潮。

事件反映黨內對郝爾彬拒絕改變應對脫歐策略以及推動第二次公投的失望情緒正在增加。過去數周黨內都有聲音要求他這麼做。此外黨內亦有少數議員不同意郝爾彬處理黨內反猶太言論的手法。

倘英國首相文翠珊（Theresa May）未能與歐盟達成一個可讓國會通過的協議，郝爾彬現時仍是保持將「第二次公投」作為一個選項的策略。他首選是舉行大選，但他已呼籲文翠珊改變她的「紅線」，以及支持由他提出的、讓英國留在歐盟關稅同盟的做法。現時令他相當頭痛的其中一個情況，是工黨內很多黨員非常支持推行二次公投，但有些人只想該國盡快脫歐。

郝爾彬發聲明稱，對該等議員退黨而導致大家無法繼續一起為該黨政策共事感到失望。

（綜合報道）