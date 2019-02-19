安倍晉三拒評論提名特朗普角逐諾貝爾和平獎　韓國：有資格獲獎

美國總統特朗普上周五（15日）指，獲日本首相安倍晉三提名角逐諾貝爾和平獎。安倍周一（18日）對此未有否認，並稱讚特朗普對朝鮮問題作出的貢獻。 韓國青瓦台則指，總統文在寅認為特朗普有充分的資格獲頒諾貝爾和平獎，但他不會直接提出推薦。

安倍晉三在國會接受提問時，讚揚特朗普與朝鮮領袖金正恩會面，又致力解決朝鮮核問題。安倍亦指，特朗普向朝鮮提及有關日本人遭朝鮮綁架的問題，形容特朗普和白宮正積極合作解決問題。

對於有關提名特朗普角逐諾貝爾和平獎的說法，安倍拒絕評論，但亦強調從未說過沒有提名特朗普。政府發言人亦拒絕評論報道。

反對派國民民主黨議員玉木雄一郎形容，提名特朗普角逐諾貝爾和平獎將會向朝鮮和國際社會其他成員發放錯誤信息。另一名國民民主黨議員小川淳也則指，特朗普的政策和行為與諾貝爾和平獎精神相違，形容有關提名令日本蒙羞。

韓國青瓦台發言人金宜謙則指，總統文在寅認為特朗普有充分的資格獲頒諾貝爾和平獎，但他不會直接提出推薦。金宜謙透露，文在寅強調，特朗普透過美朝峰會談為實現韓半島和平作出極大貢獻，形容特朗普的卓越領導力和決斷力在半島局勢轉變的過程中發揮重要作用。

（美聯社／中央社）