以色列連發「波蘭反猶」言論 　華沙退出耶路撒冷中歐4國峰會抗議

以色列領導層近日指控「波蘭人反猶主義」的言論，與華沙政府引發外交風波。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周一（18日）宣布退出原定本周於以色列耶路撒冷舉行的中歐國家峰會。

被稱為「維謝格拉德集團」（Visegrad Group）的波蘭、匈牙利、斯洛伐克和捷克4國，原定周二（19日）起兩日於耶路撒冷舉行中歐國家峰會。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周出訪華沙期間曾向記者表示「很多波蘭人曾與納粹德國合作」，波蘭與德國需有大屠殺承擔責任。言論觸怒波蘭政府，總理莫拉維茨基周日（17日）宣布不出席中歐峰會，改派級別較低的代表團出席，然後在周一又宣布，不會有波蘭官員現身峰會。

以色列署理外長卡茨（Israel Katz）其後接受以色列電視台訪問時表示，在外交上國家會避免對別國造成冒犯，但沒有人可改變歷史事實，稱波蘭人肯定曾與納粹合作。他周日更引述已故以色列前總理沙米爾（Yitzhak Shamir）的說話指，波蘭人「吮着他們反猶母親的奶水長大」。

莫拉維茨基譴責卡茨的言論是「種族主義」和「絕不能接受」，同日宣布波蘭方面缺席峰會。以色列外交部確認峰會取消，美聯社引述以色列官員稱，內塔尼亞胡將與其餘3國領導舉行一系列雙邊會談。捷克總理巴比什（Andrej Babis）表示，將在2019年稍後時間重新安排峰會。

以色列與波蘭：新上任的以色列外長卡茨在電視台發表的言論火上加油，最終波蘭決定退出原定周二在以色列舉行的中歐國家峰會。（路透社）

波蘭通訊社（PAP）報道，波蘭外交部兩度召見以色列駐波蘭大使，要求澄清內塔尼亞胡的言論。大使阿扎里（Anna Azari）解釋內塔尼亞胡所指的是個別波蘭人例子。

以色列總理辦公室的聲明指，《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）錯誤引述內塔尼亞胡的表述，並指出總理沒有向波蘭作出任何全面的責備。

是次中歐國家峰會是首次在歐洲以外地方舉行，也被以色列方面宣稱為接觸中東歐國家的里程碑。

波蘭2018年曾立例禁止使用「波蘭死亡營」等字眼，限制將屠猶罪名歸咎於他們，引發以色列強烈不滿。華沙政府後來稱法例惹來巨大爭議，通過取消相關的刑事處罰。

（美聯社／路透社）