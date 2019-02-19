【Karl Lagerfeld逝世】CHANEL證實「老佛爺」死訊　享年85歲

知名品牌CHANEL周二（19日）證實，全球知名的時裝設計師拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世，享年85歲。

法國媒體報道，Karl Lagerfeld周一（18日）晚上被緊急送到巴黎附近的醫院，之後在周二（19日）早上逝世，享年85歲。

英國《每日郵報》及《鏡報》均引述消息指，Karl Lagerfeld患有胰臟癌。

Karl Lagerfeld是知名品牌CHANEL的創作總監，是殿堂級設計師，素有「老佛爺」的稱號。

LVMH集團董事長的Bernard Arnault表示，Karl Lagerfeld的離世，使世界損失了一位創意天才，又讚揚「老佛爺」幫助巴黎成為全球的時裝之都。

Karl Lagerfeld逝世：著名時裝設計師Karl Lagerfeld逝世，享年85歲。他2012年在題為「Little Black Jacket」的個人拍攝展覽中現身。人稱「老佛爺」的Karl Lagerfeld曾說：「一個穿上小黑裙（Little Black Dress）的人，永遠都不會穿得過於隨便，或者過於隆重。」（路透社）

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他1933年在德國漢堡出生，自1965年起與意大利品牌FENDI合作，並1983年起成為CHANEL藝術總監。這位設計師在翌年創辦個人同名品牌Karl Lagerfeld，為三個品牌盡心盡力。他更在2004年破天荒與H＆M合作。他並通曉多國語言。

他也曾是爭議人物，2017年底，他批評德國總理默克爾的難民政策，期間他重提猶太人大屠殺，又指德國不應將猶太人的「最大敵人」帶回國，暗指難民是猶太人的最大敵人，惹起公眾不滿。