【中美貿易戰】特朗普稱期限並非絕對　「談判進展非常好」

美國總統特朗普周二（19日）表示，中美貿易談判進展「非常、非常好」，對於是否押後談判期限持開放態度。他說3月1日的期限不是「會變魔法的日期」，因為很多事情正在發生。

特朗普周二在白宮橢圓形辦公室簽署成立太空軍的備忘錄時被問及，美國3月1日對中國貨調高稅率有多可能。他向記者表示，中美貿易談判複雜，但進展「非常、非常好」。他說：「我不能告訴您（實施）的確實時機，日期（3月1日）不是『會變魔法的日子』」

特朗普稱「很多事情正在發生。真正的問題在於它們（調升的稅率）會否自動生效……中國會希望它不會發生……所以我認為他們（中國）在加快行動以期它（加關稅）不會發生。我們會走着瞧。」

中美元首會面後定下90日休戰期，即將於3月1日屆滿，雙方正爭取時間盡快達成協議，解決貿易糾紛。中美代表周二（19日）於華盛頓展開新一輪會談。彭博社報道，美國尋求中國承諾不讓人民幣貶值，作為貿易協議一部分。

有分析認為，貨幣問題已在最近數輪談判中提及，它或會被納內中美雙方正在草擬的備忘錄中。

備忘錄是框架 協議待「習特」確定

《華爾街日報》上周五（15日）根據聽過有關談判簡報的消息人士報道，在剛結束的一輪談判中，雙方高級官員都在草擬協議一事上取得一些進展，它可能會以備忘錄的形式載列。他們形容這是雙方都認為、能作為協議框架的梗概。而這個框架將由特朗普與中國國家主席習近平在一個峰會上做最終確定，變成正式協議。

消息人士稱，這個正在草擬中的備忘錄預期涵蓋中國政府提出購買更多美國貨品及服務、增加開放中國市場，包括金融服務業及製造業，以及改善保護美國智識產權。較棘手的議題例如怎樣執行貿易協議，亦預期會列入這個備忘錄中。

中美倘能達成備忘錄，將可讓美國有理由去將談判延期，避免在3月2日東岸時間早上12時01分，即香港時間3月2日下午1時01分開始，就2000億美元進口美國的中國商品調升關稅，稅率由10%加至25%。

（路透社）