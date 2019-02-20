大韓航空千金趙顯娥再爆家暴醜聞　對丈夫勒頸大罵「去死」

韓國大韓航空（Korean Air）前副社長、會長長女趙顯娥醜聞不斷，先有2014年的「堅果返航事件」被判刑，後有2018年涉嫌走私奢侈品遭調查，周四（20日）她更被準備離婚的丈夫指控家暴。

韓聯社引述警方報道，趙顯娥的丈夫Park Myung 周三（19日）到首爾地區警署報案，指控其妻子對他施加特殊傷害，又曾虐待兒童。趙顯娥丈夫早於2018年4月便提出離婚官司，他表示自己長期遭受妻子的言語暴力及身體暴力。

報道指，現年45歲的趙顯娥，與丈夫本為小學同學，兩人於2010年結婚，育有兩孩。Park Myung聲稱，趙顯娥婚後開始出現暴力傾向，2014年12月的「堅果返航事件」發生後更變本加厲，形容二人很難維持正常婚姻。兩人2017年5月起分居，離婚官司也是為了爭取子女撫養權。

丈夫的控狀稱，趙顯娥生氣時會勒住他的頸項大叫「去死」，又曾經用平板電腦擲他，導致他拇趾遭割下一塊肉，他還向當局展示身上傷勢的照片。他指控趙顯娥虐待兒子，稱只要兒子吃飯太慢，趙便向他亂擲餐具；如果兒子不睡覺，趙又會出言侮辱。

趙顯娥反駁稱，丈夫酗酒才是婚姻破裂的主因，是因為她阻止丈夫飲酒，才會發生嚴重爭執；她又稱虐兒的指控毫無根據。Park Myung解釋稱，是因為他婚後被人監視而感到巨大壓力，所以才依賴酒精。

（韓聯社／韓國時報）