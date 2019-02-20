韓國智庫：金正恩清洗貪腐富裕精英　處罰50至70人

美國媒體周三（20日）報道，位於韓國的朝鮮戰略中心（North Korea Strategy Center）報告指出，朝鮮最高領導人金正恩針對國內富裕精英階層利用政治地位非法斂財，展開新一輪反腐行動，流放、監禁或處決約50至70人。分析指，有關行動旨在為平壤補充資金缺口，並剷除國內強硬派人士。

朝鮮戰略中心採訪14名前朝鮮官員、6名現任官員，以及另外5名現居海外的朝鮮人後，發布一份有關平壤反腐行動的報告。報告指出，平壤的反腐行動瞄準傳統強硬派人士，並形容這是政治打壓。這些強硬派利用自己的政治地位非法聚斂大量財富。

報告稱，負責金正恩家族人身安全工作的朝鮮護衞司令部（North Korean Guard Command）高層官員在2018年遭清洗，朝鮮政府2018年指控他們管理一個數萬美元的行賄基金。這些打壓自2018年底開始，旨在沒收朝鮮權力集團累積的外滙現金資產，估計此舉為政權增添數百萬美元收入。

金正恩在2019年1月1日的講話中公開向腐敗宣戰，表示應該加大力度消除權力濫用、官僚主義和腐敗行為。美國媒體指無法獨立證實這次行動的具體細節，但引述韓國及美國安全分析人士指，這次行動涉及普遍存在的腐敗行為。

分析認為，金正恩之前為維護政權穩定，容忍一定程度的腐敗，作為對效忠者的回饋。然而在國際社會的經濟制裁措施下，朝鮮傳統外滙來源已被嚴重堵塞，對急需資金的平壤政府來說，充公財產能補充資金缺口。另一方面，金正恩亦藉此剷除反對他與韓美外交的強硬派人士。

分析又指出，金正恩預計國際社會最終會取消對朝制裁，所以希望清理國內猖獗的腐敗行為，確保經濟項目不會遭到破壞。

（華爾街日報）