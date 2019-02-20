德國內政部：未準備禁止華為參與5G建設

德國內政部周二（19日）表示，當局未準備排除中國電信公司華為參與當地的5G網絡建設，並且可能修訂法例，讓潛在且不可信的製造商仍可提供相關器材。

內政部發言人格魯內瓦爾德（Bjorn Grunewalder）在聲明中指，當局正考慮改動電訊網絡，應對「新的潛在威脅」。

聲明指出，現時在法律上直接排除某間5G生產商並不可行，也不在計劃之中。內政部正集中改動必要的保安要求，使得儘管某生產商不值得信賴，也可確保這些網絡的安全。

格魯內瓦爾德補充指，相關必要的保安要求或會加進德國《通訊法》（Telecommunications Act）中，但實質改動要先經聯邦政府討論，現時沒有任何最終定案。

《華爾街日》周二（19日）引述數名德國官員報道，當局近期與多個國家合作調查，並未發現華為能通過設備來竊取機密資訊。

報道引述消息稱，德國政府少數部門兩周前達成初步協議，傾向讓華為參與當地的5G建設。惟有關協議需經內閣和國會才可正式通過。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）回應稱，未能清楚地確認有關報道，原因是當局仍與其他政府部門展開討論。

德國總理默克爾（Angela Merkel）曾開出條件，指華為參與5G網絡建設前，需向德國保證不會把相關數據轉交中國政府。華為德國分公司主管則表示，北京沒有介入公司業務，並強調會保持開放和透明。

（綜合報道）