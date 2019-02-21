美韓聯合軍演改名　為越南「特金會」營造良好氣氛

韓國傳媒周三（20日）報道，韓國和美國上半年進行的聯合實兵野戰演習將不再使用沿用58年的代號「鷂鷹」（FE：Foal Eagle），另外「關鍵決斷」（KR：Key Resolve）軍演亦會更名為「19-1」。

韓聯社引述韓國官員透露，在不刺激朝鮮的前提下，今年兩國上半年的實兵演習不再使用代號「鷂鷹」，防範朝鮮半島全面戰爭的司令部指揮所演習「關鍵決斷」則更名為「19-1」。

每年3到4月韓美例行的「鷂鷹」聯合演習，與19-1演習的沙盤推演不同，實際動員兵力和武器裝備。「鷂鷹」起源於1961年韓國部隊獨立進行的非常規演習，1976年引進聯合與特種作戰後，演變為美韓聯合軍演，美軍從此命名為「鷂鷹」。「鷂鷹」由數十場陸、海、空與陸戰隊聯合演習組成，兩國今年不再高調公布大規模計劃。

韓國軍方人士指出，「19-1」演習可能於3月4日如期進行。今年是韓國部隊獨立行使作戰指揮權的第一階段能力驗證期，需要評估初始作戰力，韓方仍希望進行戰區級指揮所演習。

駐韓美軍也有10個月未進行指揮所演習，新任美軍司令履新後未有兩軍大規模聯合演習經驗，同樣希望「19-1」演習如期進行，以保持備戰狀態。不過和以往不同，更名後的「19-1」演習將著重防禦，演習時間也縮短到7天。

「19-1」演習也有可能因下周三至周四（27至28日）舉行的第二次「特金會」而延遲，原定2018年8月進行的「乙支自由衛士」演習，即因6月12日的「特金會」而延期。

（韓聯社／中央社）