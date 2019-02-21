【秘魯挾持】案發酒店豪華　曾獲選全球25間最佳生態旅店

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發生港人一度遭挾持事件的秘魯酒店Inkaterra Reserva Amazonica，位於當地東部馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region），屬於高級豪華酒店，2013年曾獲雜誌《National Geographic Traveler》選為全球25間最佳生態酒店之一。

酒店位處雨林地帶，賣點是設於私人生態保護區內，可供旅客探險，並擁有35間木質豪華小屋。

秘魯豪華酒店遇劫港人旅行團遭挾持：圖為遇事酒店Inkaterra Reserva Amazonica，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

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Inkaterra Reserva Amazonica屬於Inkaterra集團，1975年開業。據官網介紹，入住的旅客可以在原始森林中放鬆身心，同時也可以在專業導遊帶領下在雨林探險，又可以在樹屋上睡覺等，區內並有540種不同鳥類可供觀賞。

按Booking.com，若是在3月中入住這間涉事酒店，一間小木屋的兩晚價錢約為8500港元，包早午晚三餐。

酒店距離馬爾多納多港（Puerto Maldonado）大約有45分鐘船程。

這次挾持事件發在周二（19日），一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪闖入Inkaterra Reserva Amazonica搶劫，多名旅客遭綁架，包括中國和美國人。當時酒店內有兩個香港旅行團入住，一共41名香港人。

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（綜合報道）

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