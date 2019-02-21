日本北海道5.8級地震　札幌市千歲市震感強烈　地鐵停駛

日本北海道周四（21日）晚上9時22分發生5.8級地震，震央位於北海道札幌東南面，震源深度33公里，幾乎全北海道有震感，其中在厚真町、札幌市北區及千歲市等地的震感尤其強烈。當地政府表示已緊急設立對策辦公室，聯絡各地區官員詢問地震後的情況。
地震影響當地交通服務，札幌市地下鐵暫時要停駛列車，當局表示無法在周四（21日）內恢復通車，希望可以在周五（22日）重啟服務。
至於新千歲機場一度停止飛機起降，以檢查跑道，現在已重開其中一條跑道，但另一條繼續封閉。日航及全日空表示，目前未有航班因此而取消。
北海道5.7級地震：札幌市地下鐵服務受到影響，列車暫時停駛。（Twitter / ななつぼし）
日本氣象廳本來指地震為5.7級，後來修正為5.8級。
JR北海道指，由於地震關係，北海道新幹線一度停駛，之後在職員完成安全檢查後，9時38分已開始恢復服務。
日本內閣官房長官菅義偉見記者表示，目前沒有收到重大傷亡的報告。
北海道5.7級地震：受地震影響，札幌市地下鐵列車暫時停駛，民眾滯留在車站。（Twitter）
日本氣象廳指，地震震央位於北海道膽振地方中東部，即札幌市的東南面。當局指暫時沒有海嘯警報。
日本放送協會報道，北海道札幌市、千歲市、厚真町、安平町等區域均有震感，最高震度為厚真町的「6弱」級，札幌市北區與千歲市也有「5弱」級。最高震度級別為7級。
北海道5.7級地震：震央位於北海道札幌東南面。（日本氣象廳）
北海道電力公司稱，位於北海道泊村的泊核電站未有出現異常。
北海道2018年9月曾發生6.7級地震，震央同樣位於札幌東南面，震源深度40公里，其後發生多次餘震。地震導致北海道約295萬戶停電，也有房屋倒塌。
北海道5.7級地震：據日本放送協會報道，在這次地震中，幾乎全北海道有震感，厚真町為震度「6弱」級。
（綜合報道）