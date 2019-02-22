蓬佩奧就華為警告別國　與特朗普口供唔夾　總統被疑呼籲放生華為

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（21日）表示，華府將不能與採用華為設備的國家成為合作夥伴，亦不能共享情報，以免威脅國家安全。 美國總統特朗普（Donald Trump）同日在Twitter呼籲，表示該國想要5G（甚至是6G）的話，要美企加緊努力，在全球競爭中勝出，但不是靠着禁止目前更先進的技術。 特朗普這番話不止看來與蓬佩奧的說法有矛盾，更是跟一直以來美國在華為產品抱持的立場有異。他的言論被一些媒體解讀成：華府是否為軟化中國在貿易談判上的立場，而可能不再禁用華為產品，登時引起外界關注。

蓬佩奧接受霍士財經網（Fox Business Network）訪問稱，歐洲和其他國家了解使用華為通訊設備的風險後，最終便不會選用華為的系統。「如有國家採用華為設備，以及將設備安置於重要信息系統內，美國將不能與之共享情報。」

他強調，不會將美國情報暴露於風險之中。至於有歐洲國家抗拒美國呼籲封殺華為，蓬佩奧表示，華府正與其他國家對話，確保對方了解將華為技術應用於資訊科技系統的風險，一旦各國得知相關風險，便會作出正確選擇。

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

特朗普同日在Twiiter貼文稱：「我希望5G甚至6G技術能盡快在美國普及，它比當前標準更強大、更快速、更智能。美國企業必須加緊努力，否則就會落後。我們沒有理由在這個領域落後於其他國家。」

他續指，希望美國通過競爭贏得勝利，而不是阻擋目前更先進的技術。「我們必須始終在所做的每件事上處於領先地位，尤其是在這個非常令人興奮的科技世界！」

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

（路透社）