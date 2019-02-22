蓬佩奧就華為警告別國　與特朗普口供唔夾　總統被疑呼籲放生華為

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（21日）表示，華府將不能與採用華為設備的國家成為合作夥伴，亦不能共享情報，以免威脅國家安全。

美國總統特朗普（Donald Trump）同日在Twitter呼籲，表示該國想要5G（甚至是6G）的話，要美企加緊努力，在全球競爭中勝出，但不是靠着禁止目前更先進的技術。

特朗普這番話不止看來與蓬佩奧的說法有矛盾，更是跟一直以來美國在華為產品抱持的立場有異。他的言論被一些媒體解讀成：華府是否為軟化中國在貿易談判上的立場，而可能不再禁用華為產品，登時引起外界關注。

蓬佩奧接受霍士財經網（Fox Business Network）訪問稱，歐洲和其他國家了解使用華為通訊設備的風險後，最終便不會選用華為的系統。「如有國家採用華為設備，以及將設備安置於重要信息系統內，美國將不能與之共享情報。」

他強調，不會將美國情報暴露於風險之中。至於有歐洲國家抗拒美國呼籲封殺華為，蓬佩奧表示，華府正與其他國家對話，確保對方了解將華為技術應用於資訊科技系統的風險，一旦各國得知相關風險，便會作出正確選擇。

特朗普同日在Twiiter貼文稱：「我希望5G甚至6G技術能盡快在美國普及，它比當前標準更強大、更快速、更智能。美國企業必須加緊努力，否則就會落後。我們沒有理由在這個領域落後於其他國家。」

他續指，希望美國通過競爭贏得勝利，而不是阻擋目前更先進的技術。「我們必須始終在所做的每件事上處於領先地位，尤其是在這個非常令人興奮的科技世界！」

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（路透社）

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