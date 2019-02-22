【Nike公關災難】「怪物」威廉臣爆鞋受傷　公司股價挫1%

美國大學籃球賽明星球員、有「體能怪物」之稱的威廉臣（Zion Williamson）周三（20日）因籃球鞋突然爆開，導致膝蓋受傷被迫退賽，事件引起外界關注。 他所穿的籃球鞋正是美國運動用品生產商Nike出品的一款球鞋。事件導致Nike面對一場公關災難，該公司周四（21日）股價下跌1%。

意外發生在周三，當時杜克大學大戰傳統勁敵北卡羅萊納大學，豈料主隊猛將威廉臣落場僅36秒，就因球鞋突然爆開而跌到，他所穿的Nike球鞋鞋底幾乎與鞋身分離。這位明星球員摔倒在地後表情非常痛苦，不得不提早退下火線。

畫面除了在全國直播，並在社交網站廣泛流傳，球迷批評Nike球鞋質素差劣。威廉臣受傷時所穿的球鞋是Nike PG2.5籃球鞋，這款運動鞋於2018年夏季推出。

Nike事後發表聲明，祝願威廉臣早日康復。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、勒邦占士（LeBron James）等NBA球星，亦有慰問威廉臣。

Zion Williamson seems like an outstanding young man as well as an outstanding basketball player. Wishing him a speedy recovery. — Barack Obama (@BarackObama) 2019年2月21日

（路透社）