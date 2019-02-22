【英國脫歐】文翠珊陷「叛變危機」　傳有閣員與官員撐延期脫歐

英國脫歐限期迫近，惟國內各黨仍未能達成共識。英國《每日電訊報》2月22日獨家報道，如文翠珊無法與歐盟達成協議，多達100名保守黨議員會要求英國延遲脫歐。另有包括4名閣員在內逾20名高級政府人員會支持一個跨黨派的修正案，阻止英國「硬脫歐」。

該報報道一批為數100名的溫和派保守黨議員稱，如文翠珊不能達成協議，他們將反抗政府，迫她延遲脫歐。文翠珊多次向國會指出，避免「硬脫歐」唯一辦法就是支持她主導、包括「補底方案」（backstop plan）的脫歐方案。她堅持反對延遲脫歐，被指是想迫國會在3月29日前妥協。

名為Brexit Delivery Group（暫譯「脫歐履行組」）、成員包括留歐及脫歐派議員的組織要求下周舉行投票，將「無協議脫歐」這個選項拿走。

《每日電訊報》取得組織領袖Simon Hart及Andrew Percy致送保守黨黨鞭施俊安（Julian Smith）的信中指出，稱組織很多成員都對可能出現「無協議脫歐」的前景感到十分困擾。

文翠珊如想解決前述的「叛變危機」將需讓歐盟同意、修改脫歐協議中有關避免愛爾蘭與北愛爾出現硬邊界的「補底方案」，滿足強硬疑歐派與北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）。他們的要求是在英國與歐盟的協議中刪除「補底方案」，因為這可將英國無限期的困在關稅同盟中。

文珊翠本周末會跟德國總理默克爾在埃及會面，會談的重點是能否找到一個方案，讓英國檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）改變他就「補底方案」提供的法律意見。但歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）對迄今為止的談判進程「不是很樂觀」。

內閣傳有「叛變危機」

英國《衛報》周四（21日）報道，至少有4名閣員、近12名次官及很多政府高級成員準備支持保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）和工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）提出的修正案。它是讓國會在「硬脫歐」和延遲脫歐之間二揀一。這些密謀叛變的人支持推動押後脫歐，阻止文翠珊一味拖下去，以「硬脫歐」迫國會妥協。多黨都反對「硬脫歐」，料這修正案會獲得通過。

英國內閣共同責任制之下，閣員有支持首相的義務。他們在國會投票中是首相的「鐵票」。如上述這些閣員、次官及政府高級成員倒戈，加上他們不可能自願辭職，文翠珊可能會動手將他們革職。《衛報》引述內閣消息人士報道，如文翠珊不將他們「炒魷」會鑄成大錯：「這或將有效地承認我們對本黨已失去控制。」

司法大臣郭達瑋（David Gauke）、就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）、商業、能源及工業策略大臣祈國光（Greg Clark）、蘇格蘭事務大臣萬達偉（David Mundell）在本周的一次私人會議上告知文翠珊，如果她的修正案下周三（27日）不獲下議院過半數通過，將不得不推遲脫歐。以萬達偉為例，他曾多次拒絕排除必要時辭職的可能。他有可能是4名可能「叛變」的閣員之一。

（衛報）