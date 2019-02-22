【委內瑞拉政變】瓜伊多赴邊境接收人道物資　軍方阻撓

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）周四（21日）聯同約80名國會議員前往哥倫比亞邊境，企圖親自接收人道主義援助物資。總統馬杜羅（Nicolás Maduro）下令設置路障阻止。他同時威脅說，考慮完全關閉委內瑞拉與哥倫比亞的邊境。

瓜伊多上午10時乘坐巴士從委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）出發，前往該國接壤哥倫比亞邊境，兩地距離約800公里。大量人群聚集在離開首都的一條主要高速公路旁，邊揮動國旗邊吶喊助威。

在連接兩國一條主幹道上約100公里處的隧道，已被軍方設下路障。議員乘車抵達後，與身穿防暴裝備的軍人發生衝突與扭打。議員稱他們一些汽車受阻數小時後終能通過隧道，但車隊中數輛巴士被迫留在後方。

馬杜羅周四否認該國存在人道危機。他宣布關閉連接巴西的邊境，同時考慮關閉連接哥倫比亞的邊境。他說會在過境站派駐軍人，抗擊任何侵犯領土的狀況。

委內瑞拉邊境物資：委內瑞拉政府下令，在接壤哥倫比亞邊境的廷迪塔斯（Tienditas）國際大橋上放置貨櫃車、油罐車和圍欄等障礙物，阻止人道物資從哥倫比亞（Colombia）庫庫塔（Cucuta）進入該國。（美聯社）

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（綜合報道）