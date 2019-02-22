法國參議院批評政府處理醜聞手法　總理反擊：唔到你哋管

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）前保鏢貝納拉（Alexandre Benalla）鬧出的連串爭議事件，至今仍未平息。當地參議院一個委員會周三（20日）發表報告，直指政府在處理貝納拉事件時存有重大失誤，又指貝納拉涉嫌犯有偽證罪，當局應展開調查。 此舉引來法國政府不滿，總理菲利普（Edouard Philippe）周四（21日）批評報告不公正，又指參議院管太多，直斥「這不是國民議會的角色」。

菲利普周四（21日）表示，參議院選擇發表報告的手法非常「政治化」，他稱雖然沒有很驚訝，但感到失望。

他指「這已經不是國民議會的角色，不應該由參議院來為法國政府的內部機構作決定。」

參議院同日反駁菲利普的言論，指事件與總統馬克龍的保安問題有關，就是與整個法國有關，「權力分立的原則，不應該阻擋我們監察政府」。

馬克龍前保鏢的醜聞

事件起源於2018年5月，當時馬克龍的保鏢貝納拉（Alexandre Benalla）遭人發現在休班期間冒充警員，並在一場遊行中毆打示威者，引起公眾憤怒，事件擾攘一段時間後，貝納拉最後離職，當局介入調查。至2018年底，當地又爆出貝納拉不當使用外交護照的醜聞，令法國政府再度成為眾矢之的，連串事件也重挫馬克龍的民望。

法國參議院一個委員會在結束長達半年的調查後，本周三（20日）發表一份長達120頁的報告，批評政府在處理貝納拉事件時的手法，認為存有重大失誤，又指貝納拉獲得過大的權力，並涉嫌犯有偽證罪，當局應該調查。

（綜合報道）