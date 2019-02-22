大韓航空野蠻千金疑似虐夫片段曝光　頸部有血痕腳趾遭割傷

韓國大韓航空（Korean Air）的趙氏家族不斷爆出醜聞，會長長女、大千金趙顯娥先有2014年的「堅果返航事件」，後有2018年涉嫌走私奢侈品風波，近日再遭準備離婚的丈夫指控家暴，包括對他勒頸及投擲物件。 多張顯示趙顯娥丈夫傷勢的相片也在周三（20日）公開，可見他的頸部有明顯血痕，腳趾頭也有損傷。韓國媒體並播出趙顯娥辱罵丈夫及兒子的片段。

大韓航空會長長女趙顯娥爆出多宗爭議事件，一直備受輿論批評，她曾因「堅果返航事件」被判10個月徒刑，緩刑2年。（視覺中國）

趙顯娥的丈夫姓朴，據韓聯社報道，他周二（19日）到首爾地區警署報案，指控妻子對他施虐，又曾虐待兒子。事件在韓國再引起公眾譁然。

按朴姓男子向警方所述，趙顯娥生氣時會勒住他的頸項並大叫「去死」，又曾經拿平板電腦擲向他，導致他的拇趾遭「割下一塊肉」。他又指控趙顯娥虐待5歲的兒子，稱只要兒子吃飯太慢，趙便會向他亂擲餐具；若兒子不睡覺，趙又會出言侮辱。

韓國多間媒體周三（20日）晚上公開更多事件的細節，包括多張朴姓男子向法庭提交的傷勢照片，可見頸部有明顯血痕，腳趾頭也血跡斑斑。

大韓航空家族爭議：趙顯娥的丈夫指控妻子對他施虐，包括曾勒住他的頸部，留有血痕。（視覺中國）

以下為更多有關趙顯娥丈夫傷勢的照片：

韓國KBS電視台又播出趙顯娥在家中辱罵丈夫、大叫「去死」的片段。只見短片長約10秒，由朴姓男子所拍攝，片內趙顯娥不斷高聲叫罵，男子沒有回應，趙則疑似用手勒住拍片男子的頸部。

以下為當地電視台KBS公開趙顯娥​丈夫傷勢照片及趙顯娥罵人的片段：

之後韓聯社也放出更長版本的片段，指是趙顯娥罵兒子的片段。片中一名女子不停指罵一名幼童，幼童則舉起雙手放在耳朵旁邊。

趙顯娥丈夫早在2018年4月便提出離婚官司，並指自己長期遭受妻子的言語暴力及身體暴力。

堅果事件後更暴躁

他與趙顯娥同為45歲，兩人是小學同學，在2010年結婚，育有兩孩。這名丈夫是整容醫生，他聲稱趙顯娥婚後開始出現暴力傾向，2014年12月的「堅果返航事件」發生後更加變本加厲，形容二人很難維持正常婚姻。兩人2017年5月起分居，離婚官司也是為了爭取子女撫養權。

大韓航空家族爭議：趙顯娥曾就「堅果返航事件」鞠躬道歉。（Getty Images）

大韓航空家族多名成員都曾捲入爭議，想了解更多，請點擊以下圖輯：

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韓國媒體報道，趙顯娥否認虐夫，並指這些都是假指控，丈夫試圖以此在離婚官司中取得優勢，她又批評稱，丈夫不照顧孩子與酗酒，才是婚姻破裂的主因，是因為她阻止丈夫飲酒，才會發生嚴重爭執；她又稱虐兒的指控毫無根據。

趙顯娥的丈夫則辯稱，他因為婚後遭人監視而感到巨大壓力，所以才依賴酒精。

趙顯娥一直是爭議人物，她曾是大韓航空的副社長，但2014年爆出「堅果返航事件」後離開職位，她也因此事而遭法院判刑10個月，緩刑2年。2018年，她再陷入走私奢侈品入境逃避關稅的醜聞。

（韓國先驅報 / 韓聯社）