【越南特金會】「孤特寡金」共處一室　「侵侵」實有損失？

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩的第二次「特金會」，下周三至周四（27日至28日）在越南河內舉行。美國官員透露在峰會期間，兩人預計有一場單對單的會面。消息一出，美國媒體精神繃緊。 特朗普過去與外國領袖的單對單會面，幾乎之後都在美國國內爆出爭議，如內容無紀錄、總統妥協太多等，就連白宮官員也頭痛，憂心特朗普不按牌理的作風，會否讓美國有「損失」。

美國官員透露在峰會期間，特朗普和金正恩預計會一起用膳，並有一場單對單的會面，意味期間只有翻譯員陪同。

美國彭博社周五（22日）發表文章，表達對這場峰會的擔憂，指估計在這場峰會中，金正恩的策略就是「Get Donald Trump Alone」，意思指朝鮮方面會把焦點放於這場單對單會面，博取意想不到的「收穫」。

文章引述小布殊政府年代的前美國駐韓大使希爾（Christopher Hill）指，「他們肯定想把特朗普帶到一個房間裏，然後看可以從他處得到什麼。如果新加坡（特金會）有什麼啟示，那就是總統很喜歡自行談判。」

為迎接第二次「特金會」的到來，越南首都河內市區，已鄭重其事地豎起藍色大型標識牌。（Getty Images）

特朗普的談判藝術

特朗普向來有自信，指自己就是「最好的談判員」，也因此喜歡與其他領袖單對單談判，希望由自己主導，大有「我一個人就可以」的態度。

在第一次「特金會」上，特朗普既與金正恩有一場單對單會面，之後兩人更在會場周圍單獨短暫散步大約5分鐘，沒有帶同翻譯員。

雖然特朗普與金正恩的首次「破冰」會面，已有重大歷史意義，但之後雙方達成的談判結果，在美國國內掀起爭議，輿論質疑是大讓步換小承諾，此因朝鮮指會實現無核化，基本上是老調重談，但特朗普事後則聲言要停止美韓軍演，惹來各方震驚，就連軍方事前都不知情，輿論質疑是特朗普「自顧自談判」，妥協太多。

特朗普（左）過去曾與普京（右）單獨會面，但之後特朗普沒有再向幕僚覆述會面內容，爆出爭議。（Getty Images）

白宮官員也頭痛

特朗普不按牌理的作風，也更讓白宮幕僚頭痛。

2018年7月，美俄領袖在芬蘭赫爾辛基舉行峰會，特朗普與俄國總統普京單獨會面2小時。美國官員當時以為特朗普會像以往總統般，在事後向手下覆述會面期間談論的議題、討論結果等，但最後特朗普並沒有如此做，無論是白宮官員、軍方將領或情報人員，通通都不知會面期間發生了什麼事。

《華盛頓郵報》1月再翻舊帳，引述政府消息人士指特朗普過去2年與俄羅斯領導人會面5次，但政府內部沒有一次留下詳細紀錄。報道並指在2017年期間，特朗普與普京會面後，曾奪去翻譯員的抄錄草稿。

官僚系統着重有文字紀錄，不會日後口同鼻拗，特朗普的另類作風，令他每次與其他政要單獨會面，也變成官員眼中的「危機」。

特金會回顧：特朗普與金正恩2018年6月12日在新加坡舉行「特金會」，二人有講有笑。（路透社）

今次又會如何？

彭博社引述來自美國官員的消息指，白宮內部已開始擔心在美朝領袖的單獨會面上，金正恩當下會提出動聽的方案，以此誘導特朗普一時興起，給予朝鮮吸引的「回饋」方案。

外界預計朝鮮會以廢棄寧邊核設施和洲際飛彈，作為這次的談判籌碼，至於特朗普會否對朝鮮給予經濟援助，甚至「送大禮」，即承諾解除對朝鮮的經濟制裁，還待這次特金會揭分曉。