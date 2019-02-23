新英倫愛國者班主被控2教唆賣淫罪　最高刑罰入獄60天

新英倫愛國者隊（New England Patriots）剛拿下2019年美式足球聯盟（NFL）最高獎項「超級碗」（Super Bowl）冠軍，但其班主Robert Kraft被控召妓以及2項教唆賣他人淫罪，面臨監禁60天的刑罰。 佛羅里達州丘辟特市警方表示將向他發出拘捕令。

佛州警方周五（22日）公布，警員經6個月的調查後，約1個月前就打擊販運人口在棕櫚灘至奧蘭多等地展開行動。他們在丘辟特市水療中心Orchids of Asia Day Spa的行動中，發現現年77歲的Robert Kraft是25名涉案人士的其一人。

警方在目標地點裝置閉路攝錄鏡頭，拍下他付錢予一名按摩員換取性服務的片段。

涉案水療中心2名女負責人周二（19日）被捕，他們分別是58歲的老闆Hua Zhang，以及水療中心經理Lei Wang，周四（21日）首度出庭。

Robert Kraft家在麻省但在棕櫚灘有住所。他經一名民主黨人介紹認識美國總統特朗普（Donald Trump），繼而兩人相熟。Robert Kraft成為特朗普名下海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago Club）的常客。

特朗普對這位朋友涉案表示非常不開心：「嗯這是很不開心的事，我為此感到非常意外。他宣稱自己無辜、完全的（無辜）。但我真的感到非常意外。」

Robert Kraft通過發言人否認曾涉任何非法活動。

（ESPN／BBC）