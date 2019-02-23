特朗普提名駐加國大使接任聯合國大使

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美國總統特朗普（Donald Trump）周五（22日）在社交媒體宣布，提名現任美國駐加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）出任美國駐聯合國大使。

特朗普在Twitter發推文公布駐聯合國大使人選。他稱讚克拉夫特的工作表現出色，相信她能夠很好代表美國。

56歲的克拉夫特，於2017年9月出任美國駐加拿大大使。她來自肯塔基州（Kentucky），是共和黨的強大金主之一。同樣來自肯塔基的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），正是推薦克拉夫特擔任此職位的人。

美國駐聯合國前大使（Nikki Haley）宣布離職後，特朗普決定把這個職位降級，不再屬於內閣一員。雖然如此，克拉夫特的提名仍需經參議院投票通過。

特朗普原本屬意由美國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）出任美國駐聯合國大使，並在2018年12月提名她。惟諾爾特後來因為家庭原因宣布放棄提名

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