【中美貿易談判】特朗普與萊特希澤「咬文嚼字」　美官淡化爭論

美國總統特朗普（Donald Trump）上周五（22日）在白宮接見中美貿易代表團，期間當眾與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）就「諒解備忘錄」（Memorandums of Understanding，MOU）一字發生「爭執」。 《華爾街日報》引述消息人士指出，他們的爭拗主要在於用字遣詞而非對華談判內容上，試圖釋除外界對於兩者發生分歧的疑慮。

中美打算擬定一份諒解備忘錄處理貿易紛爭，但特朗普在會面上提到「我不喜歡諒解備忘錄」，指備忘錄根本不代表一切，還建議不如直接在達成「協議」下功夫。

萊特希澤隨即澄清，指諒解備忘錄是一份合約。惟特朗普「不收貨」，認為備忘錄只是為最終協議鋪路，達成真正協議更重要；此時一直當「觀眾」的劉鶴發出笑聲。萊特希澤無意爭論，同意採用貿易協定一詞，劉鶴則示意「OK」，特朗普最終滿意。

這段插曲令外界關注特朗普與貿易代表署在對華貿易政策上存在分歧，惟《華爾街日報》引述熟悉討論的人士稱，特朗普與萊特希澤的爭拗主要在用字遣詞上，而非貿易談判的內容。

總統以「地產業」角度 理解諒解備忘錄

消息人士稱，特朗普是嘗試澄清對短期協議沒有興趣，並希望達成長期協議。消息人士續指，特朗普對諒解備忘錄的理解來自其房地產生意的經驗。在該行業中，諒解備忘錄被視作協議（deal）的初步準備。

報道引述消息人士指出，萊特希澤使用諒解備忘錄一詞時則把它視作貿易協議的術語，其用意是希望「在毋須眾議院投票通過下」，華府也能跟中國達成協議。一名消息人士透露，諒解備忘錄的草擬版其實非常詳細，篇幅可能有達百多頁。

報道指出，美國代表認識到在談判進入重要階段時需要營造「統一戰線」，而萊特希澤作為一名富有經驗的官僚「打手」，也注意到需要與善變的特朗普保持在同一陣線，故此沒有多作爭論。

（華爾街日報）