【越南特金會】金正恩專列2位「神秘乘客」　一管經濟一管人事

朝鮮領袖金正恩上周六（23日）乘坐專用列車離開平壤，前往越南河內參加第二次美朝峰會。朝鮮朝中社列出隨行的官員，其中包括兩名鮮有對外露面的「新人」。

在金正恩專用列車的乘客名單中，包括了勞動黨中央副委員長金英哲、李洙墉、金平海、吳秀容，以及黨中央政治局候選委員外務省副相崔善姬，還有金正恩胞妹、勞動黨中央第一副部長金與正等。當中的吳秀容和金平海並沒有出現在上一次「特金會」出訪的行列。

越南特金會：朝鮮領袖金正恩2015年參謁錦繡山太陽宮時，金平海和吳秀容兩人已經位列隊伍之中。（視覺中國）

向越南模式取經 經濟工業事主管

第一位「神秘人」是主管朝鮮經濟工業事務的吳秀容。據公開資料顯示，吳秀容長年於工業部門任職，2007年獲頒朝鮮最高榮譽金日成勳章。朝鮮問題專家馬登（Michael Madden）形容，吳秀容是名「職業技術官員」。

他2010年4月曾陪同朝鮮名義國家元首金永南參加上海世博會；2011年也以勞動黨中央委員會書記身份陪同時任朝鮮最高領袖金正日出訪中國和俄羅斯。

金正恩上台後，把工作重心轉到經濟發展，吳秀容獲得重用。據韓國統一部統計，他在2016年曾25次陪同金正恩出席活動，頻率位列黨內高層第4名；2018年2月，吳秀容曾陪同金正恩夫婦試搭電車。

勞動黨組建的經濟部在2017年曝光，部門除了負責編製預算外，還涵蓋鐵路、建築和煤炭等原由工業部門主理的領域，而兼任經濟部長的正是吳秀容。

在美朝峰會和朝韓經濟合作的良好氣氛下，山林合作和跨境鐵路等經濟合作議題備受關注。同時有傳金正恩會在抵步後訪問越南工科技及工業重鎮北寧省。吳秀容隨行相信是正是要向越南模式「取經」，考察經革新開放後越南的經濟發展。

越南鄰近中越邊境的同登站，相信金正恩的專列火車會經中國駛至這裏。（路透社）

人事要職 參考越南政府整合管理

第二位是掌管人事事務的金平海。金平海甚少於離開朝鮮，公開露面次數也不多。他自2002年調入平壤後，長期任職朝鮮政府人事工作，再於2016年5當選政治局委員，顯示他得到金正恩信任。據黨報《勞動新聞》2月17日的報道顯示，金平海的黨內排名高於金英哲，僅次於李洙墉。

金平海很少缺席金正恩出席的重大場合，例如2018年6月10日，他曾於平壤機場激動地與金正恩握手，目送領袖登上前往新加坡「特金會」的專機。

朝鮮政府在金正恩上台後一度經歷人事震盪，至近年才穩定下來。但面對從先軍政治改革發展經濟，除需要政策方向，亦需要人事及各部門的配合和調整。中國及越南成為朝鮮參考對象，唯兩者結構並不相同，金正恩可借機會學習越南模式。有外界分析指金正恩在國家改革上遇上國內保守派的障礙，因此金正恩訪問越南可向越南請教，金平海的出席相信是最好證明。