【中美貿易戰】美商務部長：「習特會」若沒協議　關稅措施再現

美中貿易談判經過「加時」後，雙方表示取得實質進展，並同意舉行「習特會」落實最終協議。不過美國商務部長（Wilbur Ross）周一（25日）表示，假如兩國未能達成協議，華府將按照原定計劃向中國進口貨品上調關稅。

羅斯周一出席由美國商會（United States Chamber of Commerce）舉辦的活動時提到，目前美中兩國貿易談判仍有很多重要議題需要解決，因此總統特朗普（Donald Trump）願意稍為押後對華增加關稅的期限，希望在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與中國國家主席習近平舉行峰會上達成「全面而可執行」的貿易協議。

羅斯強調，一旦兩國無法達成協議，美國就會向中國2000億美元貨品徵收關稅，並由原本的10%上升至25%。而目前已經徵收25%關稅的中國貨品，亦會維持有關措施。

特朗普周日（24日）於白宮表示：「我們希望達成一項對中美兩國都有好處的貿易協議，這正是我們努力的方向。」他同日在Twitter貼文稱，由於美中就重要結構性問題取得實質進展，他將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。不過羅斯一直顯得比較審慎，表示「距離飲香檳仍有一段時間」。

（中央社）