【中美貿易談判】傳兩國官員周一「再加時」會面

美中高層官員舉行一連三日的貿易談判後，兩國將舉行首腦峰會落實協議。《南華早報》周二（26日）報道，部份兩國官員周一（25日）仍在華盛頓「加時」開會，商討一些技術問題。

《南華早報》引述三名消息人士報道，率領中國代表團的副總理劉鶴已經在周一啟程返回北京，不過有多名台員將繼續留美多日，繼續磋商一些技術細節。

美國總統特朗普（Donald Trump）周一前往越南河內出席第二次美朝首腦峰會時，在Twitter留言表示：「對華貿易協議（和更多）進入後期階段，兩國之間緊係非常緊密，因此我同意延長徵收關稅限期。大家拭目以待」。他之後再提到：一旦達成協議，美國農民將獲得更好待遇」。

If a deal is made with China, our great American Farmers will be treated better than they have ever been treated before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月26日

雙方談判原定於上周五（22日）結束，其後決定延長兩日會議。消息人士表示，雙方在周六就削減貿易赤字、保護知識產權及巿場開放上成功縮窄分歧；但在中方如何處理國企補貼、網絡盜竊及強制技術轉移上仍存在相當分歧。

另外雙方亦未就執行機制達成協議，美方希望透過機制確保中方落實承諾，但中方認為不應只由美國單方面設立機制，而是由公平和客觀的仲裁人決定。

（南華早報）