尼日利亞現任總統布哈里勝出大選　成功連任

尼日利亞（Nigeria）國家獨立選舉委員會周三（27日）宣布，上周六（23日）舉行的總統和國會選舉中，代表全體進步大會黨（All Progressives Congress，簡稱APC）的現任總統布哈里（Muhammadu Buhari）中獲勝，成功連任。

此次總統選舉合計73人參選，候選人數創歷史新高。布哈里和最大在野黨、人民民主黨總統候選人（People's Democratic Party，簡稱PDP）阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）被視為大熱門。

PDP一名黨員表示，阿布巴卡爾在周三的選舉結果公布後表示不接受，以及相信法律程序是解決問題的方法。

布哈里現年76歲，他在2015年大選中擊敗時任總統的人民民主黨候選人喬納森（Goodluck Jonathan）。至於現年72歲阿布巴卡爾，他曾任該國副總統，任期為1999年至2007年。

是次選舉可說是波折重重。選舉原定2月16日舉行，惟獨立選舉委員會在16日凌晨突然宣布推遲到上周六舉行。此外2月16日當天的造勢活動發生人踩人慘劇，造成最少15人死亡。

此外這兩位候選人的認受性亦受質疑。該國年輕人口多，但兩名主要總統候選人都年過70歲。布哈里和阿布巴卡爾分別為76歲和72歲，形成「年輕人票投老人領袖」的局面。這兩人分別所屬的政黨，實際上自1999年起輪流統治該國。

（綜合報道）