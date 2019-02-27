朝鮮領袖金正恩乘坐的火車專列周二（26日）早上抵達越南，日本東京廣播公司（TBS）片段顯示，金正恩與隨行人員一度在廣西南寧下車「唞氣」，引起外界注意的除了「皇妹」金與正，還有金正恩緋聞前女友、有「朝鮮鄧麗君」之稱的牡丹峰樂團及三池淵藝術團團長玄松月。 朝鮮官媒朝中社周日（24日）公布的隨行外訪名單，並不包括玄松月。外界關注她此行扮演什麼角色。《衛報》報道指，華府及平壤或會在協議列入文化交流，以改善兩國關係。估計玄松月或會起一定作用。

第一次特金會同樣有亮相

行蹤神秘的玄松月2018年6月亦被發現現身新加坡峰會，當時外界猜測第一次「特金會」午宴可能有驚喜表演，雖然後來未見有關安排，但這次也有人好奇這位「朝鮮歌后」會否在周三（27日）美朝晚宴上一展歌喉。

這次河內峰會，官方對於行程詳細內容十分保密。《衛報》報道指，越南方面周三晚或會安排美朝領袖在河內大劇院欣賞文化活動，未知玄松月以及其他朝方人員會否參與演出。

玄松月此行目的暫未有政府方面的說法。朝鮮新聞網（NK News）分析指，美國希望透過推動兩國文化交流改善關係，朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）1月則明言，文化或人與人之間交流的倡議是「在這種環境下，我們非常明顯可以取得進展的地方」。而玄松月正是最合適不過的橋樑。

玄松月神秘現身特金會：日本東京廣播公司（TBS）片段顯示，金正恩乘坐的火車專列2月26日在廣西南寧停車期間，金正恩下車抽煙，另外他的妹妹金與正（右上）以及玄松月（右下）都在場。（Twitter截圖）

朝韓破冰推手 傳曾陪金正恩讀書

玄松月是2018年朝韓「破冰」重要旗手，1月率先打頭陣帶隊考察平昌冬奧表演場地，並促成三池淵管弦樂團相隔逾15年再在韓國演出。外界因此相信她有機會再次充當朝鮮文化大使，透過「藝術外交」推動無核化談判。

歌手出身的玄松月2007年退居幕後，之後晉升為牡丹峰樂團管理層。除了地位顯赫，她跟金正恩的關係亦受議論。外界一度傳出兩人曾經有過一段情。

外界傳聞金正恩留學瑞士期間，玄松月是「伴讀」之一，指兩人曾拍拖，卻在金正恩快從金日成軍事綜合大學畢業時，被爸爸、時任朝鮮領導人金正日下令捧打鴛鴦。

有指當時已為人婦的玄松月在金正恩強烈要求下，繼續維持情人關係。不過後來韓國國家情報院證實，玄松月確已嫁為人妻，惟她不是金正恩前女友。

玄松月2018年外訪韓國期間其妝容打扮亦成為媒體焦點。雖然年屆「四字頭」，她仍是妝容入時、保養得宜。

她出席板門店高峰會時亦以一身名牌裝束赴會，她當時手拿一個疑似愛馬仕（Hermès）名牌手袋，惟後來愛馬仕表示它不是公司旗下產品，令玄松月遭質疑使用「老翻」之嫌。

玄松月神秘現身特金會：有「朝鮮鄧麗君」之稱的玄松月2月26日隨同金正恩出訪越南參與美朝峰會。外界關注她屆時會否一展歌喉，為美朝會談助慶。圖中為朝韓首腦晚宴2018年4月27日在板門店韓方一側「和平之家」舉行，玄松月及韓國「國民歌手」趙容弼同台演出。（視覺中國）

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（綜合報道）