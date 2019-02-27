【越南特金會】金正恩長時間「宅」在酒店　下屬出外視察

第二次美朝峰會周三（27日）在越南河內舉行，朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普將在晚上共進晚餐並舉行首輪會談。據消息報道，金正恩自周二（26日）抵步河內後，當天下午曾視察朝鮮大使館，但之後更多時間留在酒店，似乎是直接等待周三（27日）晚上的晚餐會到來。

金正恩下榻梅利亞酒店後，該酒店拉起封鎖線。（路透社）

金正恩自周二搭乘長途火車抵步河內後，當天下午視察朝鮮駐越南大使館，但之後便返程，更多時間待在梅利亞酒店（Melia Hanoi）。

由朝鮮經陸路乘車前往越南，需時超過兩天，長途跋涉之旅讓人十分疲憊，金正恩可能需要更多休息。同時因周三晚上就需要與特朗普舉行首輪談判，因此金正恩可能正在酒店準備晚上議題。

朝中社周三（27日）上載一幅照片，顯示金正恩周二晚上在酒店房間內與眾官員開會。根據《中央日報》早前曝光的介紹，相信該房間就是梅利亞酒店的2201總統套房。現時外出視察全由隨團的官員負責。

金昌善一早前往大都會酒店

據《韓國日報》報道，周三（27日）金正恩隨團官員出訪了兩次：早上9時左右，金正恩國務委員會部長金昌善步出酒店，前往即將在晚上舉行晚餐會及會議的索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi），相信是為籌備晚上的會議。

金昌善已在上周抵達越南，四出前往不同地方，有傳包括三星在越南開設的智能手機工廠。韓聯社報道他在金正恩抵步前，連續5日視察索菲特傳奇大都會酒店，因此一度傳出金正恩是否要入住該酒店。

位於海防市，越南汽車VinFast的工場。據報朝鮮的高官團隊在周三（27日）下午前往這裏參觀。（Getty Images）

高官組團前往下龍灣及河防市

朝鮮國際部部長李洙墉等人的團隊，則在早上出發前往下龍灣。下龍灣是河內最大旅遊觀光地區，據報此行是為了視察及學習活化觀光地區。團隊在下午前往了海防市，該處是河內最大工業生產地區之一。報道指他們參觀了越南第一個汽車品牌VinFast的工場及手機製造廠VinSmart，相信團隊此行是為考察越南工業生產情況。

據悉金正恩本人亦會在特金會後逗留越南期間到訪海防市，團隊先行前往可為金正恩正式到訪時進行籌備工作。