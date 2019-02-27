【印巴衝突】巴基斯坦公布被俘印度空軍中校照片

巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）周三（27日）公布被俘虜印度戰機機師的照片和影片。片中飛行員被蒙上眼睛，親口承認自己是空軍中校，名為阿比南丹（Abhinandan） ，其服役編號是27981。 印度稱擊落一部巴基斯坦戰機，但印方一部飛機在巴基斯坦境內被擊落。

巴基斯坦廣播電台（Radio Pakistan）周三（27日）公布在巴控喀什米爾（Pakistan-occupied Kashmir，PoK）被俘虜的印度機師照片和影片。片中的他被蒙上眼睛中，開口承認自己是空軍中校。他自稱是阿比南丹（Abhinandan） ，其服役編號是27981。他說：「我是飛機機師，以及我信奉的宗教是印度教。」

影片中的男子臉上看來有傷，以及雙眼被人用布蒙住。他身穿空軍制服，接受巴基斯坦軍方盤問。當他被問及自己的身份，他回答自己名字。機師除說出上述個人資料，拒絕進一步提供更多資料：「先生，不好意思，應告訴您的我全都說了。」

在場有人問他有關出事現場其他人的資料。自稱阿比南丹的男子反問，自己是否正在跟一名巴基斯坦軍官說話，他得到的回答為「是」。阿比南丹再問，自己是否身在巴基斯坦軍方，卻沒有得到回答。

負責拍片的人在阿比南丹身旁繞了一圈，顯示這位機師全身被綁，無法動彈。

巴軍方表示，周三較早時它的機師擊落兩部進入印度空域的戰機。由巴國空軍管理的Twitter帳戶推文，稱巴空軍在它們進入其空域後擊落他們，指出一部戰機在查謨（Jammu）墜機，另一部在巴控喀什米爾範圍。墜毀是的一部米-17V5運輸直升機。