【01直擊・特金會】專家談無核化：華府須停止將朝鮮妖魔化

美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩周三（27日）晚上於越南首都河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）會面，外界關注二人相隔多月後再見面，美朝能否就無核化作進一步實際承諾。 韓國韓東大學校教授金俊亨（音譯，Kim Joon Hyung）和美國智庫Defense Priorities高級研究員戴維斯（Daniel Davis）對二人會談持樂觀態度。戴維斯更認為現時美朝擁有比以前更好的條件，能促成朝鮮半島和平，但華府必須以新思維對待美朝關係，逐步建立互信才能達致最終無核化。

直擊越南特金會：位於美朝峰會國際媒體中心的韓國新聞中心連日舉辦多場會談，談及對半島和平以及「特金會」的展望。（梁凱怡攝）

韓國新聞中心周三舉辦專家座談會，談到對第二次「特金會」的展望。戴維斯提到，相比起金日成時代，朝鮮與韓國國力差異更大，平壤政府有更大誘因作出讓步，理性來說金正恩亦不會主動發動攻擊。從金正恩角度而言，他最大目標是改善國家經濟，並確保不會出現政權更替。

美國一直主張要實現「完全、可驗證且不可逆轉的無核化」（CVID），戴維斯認為，要朝鮮在未有任何保證前放棄核武是不現實，因此美朝需以建立互信為基礎，延續對話。他亦指，華府需要棄掉舊有思維，不再將敵人妖魔化，達致雙贏局面。

自2018年新加坡「特金會」以來，無核化談判膠着，外界一方面質疑金正恩棄核決心，同時批評特朗普對朝鮮過分友好。戴維斯表示，美朝面對外來壓力下，今次峰會需得出成果，方可延續對話。互派外交人員、鬆綁或豁免部分制裁等均是可行方案，如果雙方能夠定出棄核路線圖，更是打出一次「全壘打」。

過去亦有部分韓國學者對現時美朝關係持相似觀點。韓國國防大學金英峻教授認為，今次美朝峰會誰勝誰敗都不重要，反應把此次會談視為朝鮮半島和平繁榮之路過程中的一個插曲。重要的不是一份能包括所有計劃在內的協議書，而是10年以上，長期履行無核化路線圖的當事國領導人，能夠確認彼此間的互相信賴及共同利益。