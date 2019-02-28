【越南特金會】身體語言專家：兩人同步握手轉身　想展示友好關係

美朝第二次首腦峰會（特金會）周三（27日）一連兩日在越南首都河內舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩周三晚在河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）碰面，雙方握手問好。有專家解讀他們的肢體語言，認為他們極力向外界展示友好關係。

特朗普和金正恩時隔261天首次見面，走向對方握手，然後同步轉向記者，動作一致。

澳洲身體語言專家皮斯（Allan Pease）指，他們努力對外展示雙方關係自上次會面以來有改善，所以「鏡像模仿」（mirroring）很明顯。

「鏡像模仿」是一種讓別人對自己產生好感的心理技巧，訣竅是模仿對方的姿勢、肢體語言及臉部表情。

特朗普和金正恩時隔261天首次見面，有專家解讀他們的肢體語言，認為他們極力向外界展示友好關係。（路透社）

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金仔更有自信 侵侵想搏信任

特朗普和金正恩在2018年6月會面時，就有專家指出，特朗普歪着嘴笑、雙手動來動去，金正恩眼神數度望向地板，可見他們都很緊張。

新加坡身體語言專家Karen Leong說，金正恩這次步向特朗普時伸出右手而且步伐輕快，表現更有自信；至於特朗普伸手的動作，他手心向上，有懇求意思，反映特朗普不再像以前般爭取領導地位，而是追求融洽關係，想搏得金正恩信任。

握手後兩人坐下，情況變得較為緊張。特朗普回復招牌坐姿，雙手指尖微碰並皺起眉頭；金正恩則雙手放在膝上，反映內心不滿和自我克制。皮斯認為，這代表了兩人之前並非真心微笑。

（路透社）